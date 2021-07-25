قتيلان وجرحى من تشكيلات عسكرية منضوية تحت قيادة “قسد”.. والقوات التركية تقصف قرى تأوي نازحين في ريف حلب الشمالي

محافظة حلب: وثّق نشطاء المرصد السوري مقتل عنصر من قوات مجلس الباب العسكري وإصابة 3 آخرين، الجمعة 23 تموز، جراء القصف التركي على محاور الجات والهوشرية والعريمة في ريف مدينة الباب شرقي حلب.

كما قتل عنصر وأصيب آخر من القوات الكردية، ليلة أمس، جراء قصف القوات التركية على قرية شيخ عيسى بريف حلب.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة قرية إحرص المكتظة بالنازحين من أهالي عفرين المهجرين بريف حلب الشمالي، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح.

وفي سياق ذلك، قصفت القوات الكردية بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون محيط مدينة مارع وطريق كلجبرين _مارع بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على مناطق انتشار القوات الكردية في كل من مرعناز ومناطق أُخرى شمالي حلب وريف عفرين الجنوبي، يأتي ذلك بعد سقوط عدة قذائف صاروخية على الأحياء السكنية لمدينة عفرين مما أسفر عن إصابة 8 مدنيين من بينهم 4 أطفال ومواطنتين، كما أصيبت مواطنة جراء سقوط قذيفة صاروخية على أطراف مدينة مارع بريف حلب الشمالي.