قتيلان وجرحى من فصائل “الفتح المبين” في إحباط محاولة تسلل لقوات النظام في ريف إدلب قرب الحدود الإدارية مع محافظة حلب

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر وإصابة آخرين من غرفة عمليات “الفتح المبين”، مساء اليوم، إثر تصدي الفصائل لعملية تسلل نفذتها قوات النظام والمسلحين الموالين لها، على محور بلدة معارة النعسان في ريف إدلب قرب الحدود الإدارية لمحافظة حلب.

وكانت غرفة عمليات “الفتح المبين” استهدفت بصاروخ موجه، مساء اليوم، تجمعا لقوات النظام والميليشيات الموالية لها، على محور داديخ في ريف سراقب شرق مدينة إدلب، ما أدى إلى إصابتهم بجروح متفاوتة.

وقصفت قوات النظام مواقع الفصائل في قرية منطف بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل العاملة في الساحل السوري بقذائف الهاون، مواقع قوات النظام في محيط قلعة شلف في جبل الأكراد شمال اللاذقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت قوات النظام قصفت بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين وصباح اليوم، مناطق في عين لاروز وأرنبة والبارة وبليون وسفوهن وفليفل والفطيرة وكنصفرة الواقعة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

وشهد محور الحدادة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام من جهة أخرى، دون معلومات عن خسائر بشرية.