قتيلان وجريح جراء انفجار قنبلة يدوية وسط بلدة قباسين بريف حلب

محافظة حلب- المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل شخصان وأصيب ثالث، مساء اليوم، إثر انفجار قنبلة يدوية بالقرب من مركز الدفاع المدني وسط بلدة قباسين ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي الشرقي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثّق، في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، مقتل 3 عناصر من فرق “الهندسة” التابعة لـ”شرطة الباب” بريف حلب الشمالي الشرقي، جراء انفجار عبوة ناسفة بعد أن قاموا بتكفيكها في مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة فصائل غرفة عمليات “درع الفرات”.