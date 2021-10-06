قتيل في اقتتال عشائري مسلح ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بمدينة الحسكة

وثق نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شخص، متأثراً بجراح أصيب بها خلال الساعات الفائتة، جراء اقتتال مسلح، بين مسلحين عشيرة الجحيش من جانب، ومسلحين من عشيرة الخاتونية من جانب آخر، وذلك في حي العزيزية بمدينة الحسكة، ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرق سورية، يذكر أن القتيل من عشيرة الخاتونية.

وكان المرصد السوري رصد في 28 أيلول الفائت، اقتتال مسلح بين عائلتين اثنتين، ضمن بلدة الباغوز “آخر المعاقل السابقة” لتنظيم “الدولة الإسلامية” شرق الفرات، حيث بدأ الأمر بخلاف وتلاسن بالكلام بين أفراد من العائلتين أثناء انتظارهم على طابور لشراء مادة الخبز، سرعان ما تطور الأمر إلى اقتتال مسلح، خلف جرحى، لتقوم قوى الأمن العام بالتدخل بعد ذلك ومداهمة منازل للطرفين واعتقال أشخاص من العائلتين.