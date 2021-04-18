قتيل في انفجار جديد قرب الحدود مع الجولان المحتل بريف القنيطرة

محافظة القنيطرة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد لحقوق الإنسان، انفجار ضرب ريف القنيطرة الأوسط، ناجم عن عبوة ناسفة انفجرت بسيارة في قرية رسم الكرم التابعة لأم باطنة ضمن القطاع الأوسط من ريف القنيطرة، ما أدى لمقتل شخص بالإضافة لوقوع أضرار مادية. وأشار المرصد السوري يوم أمس الأول، إلى مقتل متزعم مجموعة أمنية ومرافقه، يعملان لصالح فرع الأمن العسكري “سعسع” في ريف القنيطرة قرب الجولان السوري المحتل، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة استهداف سيارتهم على طريق “ممتنة – نبع الصخر في ريف القنيطرة، كما أُصيب شخص ثالث كان برفقتهم وهو مرافق القيادي. وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن القيادي الذي تم اغتياله، سبق وأن تعرض لعدة محاولات اغتيال على مدار الأشهر والسنوات السابقة، ولكن جميعها بائت بالفشل، قبل أن يلقى مصرعه يوم أمس.

وفي الـ 8 من أبريل/نيسان الجاري، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، هجومًا بالأسلحة الرشاشة والقنابل من قبل مسلحين مجهولين، على “حاجز البكار” بريف القنيطرة الجنوبي قرب الحدود مع الجولان المحتل، الذي تتخذه “المخابرات الجوية” التابعة للنظام السوري مركزًا لها، ما أدى إلى مقتل 3 عناصر وإصابة آخرين.