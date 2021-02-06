قتيل من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات فصائلية بمدينة رأس العين (سري كانييه)

محافظة الحسكة-المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل عنصر من فرقة المعتصم الموالية لتركيا إثر اشتباكات مسلحة ما بين مجموعة عناصر من فرقة الحمزة مع آخرين من فرقة المعتصم، وذلك بسبب خلافات على أحقيقة المسروقات ومنازل الأهالي في مدينة رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة .

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن أحد قيادة فرقة الحمزة وهو من أبناء محافظة دير الزور استولى على نحو 20 منزل في المدينة، حيث طالبه عناصر فرقة المعتصم ببعض المنازل، لتدور على إثرها تلك الاشتباكات.

ويأتي ذلك، في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق ممتلكات المواطنين، وازدياد نفوذ تلك الفصائل المدعومة من تركيا وتسلطها على السكان المحليين.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 3 فبراير/شباط، إضرام عناصر من فرقة الحمزة الموالية لتركيا النيران في 4 منازل لعائلات مهجرة، في قرية قرية القاسمية بريف تل تمر، بالقرب من النقطة العسكرية التركية المتواجدة في القرية.