قتيل من الفصائل على محاور ريف حلب.. وقوات النظام تجدد القصف البري على جبل الزاوية

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر في صفوف الفصائل جراء قصف مدفعي على قرية تديل بريف حلب الغربي، الذي نفذته قوات النظام المتمركزة في الفوج 46 بريف حلب الغربي.

ورصد المرصد السوري، تجدد القصف الصاروخي على بلدة كنصفرة ومناطق أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت قوات النظام قد استهدفت بقذائف المدفعية، أماكن في كنصفرة وكفرعويد والموزرة ضمن جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

ورصد المرصد السوري بعد منتصف الليل، اشتباكات على محور خربة الناقوس بسهل الغاب شمال غربي حماة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، في محاولة تسلل نفذها الأول ترافقت مع استهدافات متبادلة.