قتيل من المسلحين الموالين للنظام في استهداف جديد لتنظيم “الدولة الإسلامية” في البادية السورية

قُتل عنصر من أبناء دير الزور ينتمي للمسلحين الموالين لقوات النظام، صباح اليوم، في كمين لعناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” على طريق دير الزور-تدمر.

على صعيد متصل، سمع دوي انفجارات قرب مواقع عسكرية لقوات النظام في بادية السخنة بريف حمص الشرقي، ووفقًا للمصادر فإن الانفجارات نتيجة عبوات ناسفة زرعها عناصر “التنظيم” قرب المواقع العسكرية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وبذلك بلغت حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار 2019 وحتى يومنا هذا وفقاً لإحصائيات وتوثيقات المرصد السوري، 1510 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ153 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. كما وثّق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز والعشرات من الرعاة والمدنيين الآخرين بينهم أطفال ونساء في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 973 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.