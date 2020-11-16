قتيل من “قسد” بقصف تركي على ريف تل أبيض.. والقوات التركية تجدد القصف على شمالي الرقة

قُتل عنصر من قوات سوريا الديمقراطية متأثراً بجراحه التي أصيب بها، نتيجة القصف التركي الذي استهدف مواقع “قسد” يوم أمس، في قرية سليبي بريف تل أبيض شمالي الرقة.

على صعيد متصل، جددت القوات التركية قصفها بالأسلحة الثقيلة على ريف الرقة الشمالي، واستهدفت قرية عريضة في ريف تل أبيض الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، اليوم، قصفاً صاروخياً، نفذته القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” الموالية لها على قرى خربة بقر وكور حسن وصوامع قزعلي في ريف تل أبيض الغربي، ضمن مناطق نفوذ “قسد” في الريف الشمالي لمحافظة الرقة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الأمس، قصفاً مدفعياً نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى الخالدية وهوشان وكور حسن على واستراحة الصقر على طريق “m4” الدولي في ريف محافظة الرقة الشمالي.