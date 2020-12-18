قتيل من قوات النظام في الاستهدافات على محاور ريف إدلب.. واستمرار القصف المتبادل في جبل الزاوية

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصر من قوات النظام على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي، خلال الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة مع الفصائل.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفاً مدفعياً نفذته الفصائل على مواقع وتجمعات قوات النظام في جبل الزاوية بريف إدلب، فيما قصفت قوات النظام بلدة كنصفرة ومواقع أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب، وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، عصر اليوم الجمعة، قصفاً صاروخياً متبادلاً بين فصائل غرفة عمليات الفتح المبين من جانب، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، على محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.