قتيل وأكثر من 20 جريح من قوات النظام بقصف للقوات التركية.. والأخيرة تصعد عسكريًا في ريف الحسكة

قتيل وأكثر من 20 جريح من قوات النظام بقصف للقوات التركية.. والأخيرة تصعد عسكريًا في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: قتل عنصر من قوات النظام متأثرًا بجراحه التي أصيب بها ليلة أمس مع نحو 20 آخرين، بالقصف التركي على نقاط عسكرية لقوات النظام في ريف تل تمر بريف الحسكة.

على صعيد متصل، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجدد الاشتباكات على محاور ريفي تل تمر وأبو راسين (زركان)، بالتزامن مع قصف بري مكثف تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرى خضرواي وعبوش وتل ورد وربيعات ونويحات وخربة شعير، وسط معلومات عن محاولة تقدم للفصائل الموالية لتركيا على قرية تل الورد، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية إضافية.

وكان المرصد السوري قد رصد، قبل ساعات، إصابة شاب وسيدة بجروح، جراء قصف التركي الذي استهدف قرية الدردارة ومحيطها في ريف تل تمر، حيث تواصل القصف البري حتى صباح اليوم، فيما ردت قوات سوريا الديمقراطية بالقصف المدفعي على مواقع القوات التركية والفصائل الموالية لها.

على صعيد متصل، تجولت 4 عربات روسية في ريف الدرباسية الغربي وصولًا إلى قرية كسرى، بالتزامن مع تحليق مروحيتين روسيتين في أجواء المنطقة.