قتيل وأكثر من 5 جرحى في انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة عفرين شمالي حلب

محافظة حلب: وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل شخص نازح من مدينة حلب، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، جراء الانفجار في مدينة عفرين، مساء اليوم، وأسفر التفجير عن إصابة ما لايقل عن 5 مواطنين بجروح متفاوتة.

وكان انفجارًا دوى، قبل قليل، في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي، نتيجة عبوة ناسفة مزروعة في سيارة على طريق راجو في عفرين، ما أدى إلى وقوع إصابات بجروح متفاوتة.

وتشهد مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل التابعة لها، تصاعدًا في الفوضى والانفلات الأمني، حيث رصد نشطاء المرصد السوري، في 19 أيار، انفجارًا نتيجة عبوة ناسفة بسيارة عند مطعم ميمو في مدينة جرابلس شرقي حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.