قتيل وجرحى بانفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة

محافظة الرقة: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانفجار دراجة نارية ملغمة، بمدخل الصناعة في بلدة سلوك الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” في ريف الرقة، مما أدى لمقتل شخص على الأقل، وإصابة 5 آخرين.

وفي 29 أبريل/نيسان، المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن مسلحون مجهولون يستقلون دراجة نارية، اغتالوا شابًا يعمل مترجم ضمن الكوادر الإدارية للواء الفاروق التابع لفرقة الحمزة الموالية لتركيا، في حي المحطة قرب الصوامع بمدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق “نبع السلام” بريف الحسكة، ما أدى لمقتله.