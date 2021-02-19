قتيل وجرحى جراء اندلاع عراك مسلح بين عائلتين ضمن مناطق سيطرة الدفاع الوطني في ريف القامشلي الشرقي

محافظة الحسكة – المرصد السوري لحقوق الإنسان: علم المرصد السوري، باندلاع عراك مسلح بين عائلتين من عشيرة “الغنامة” في قريتي حامو والقصير الخاضعتين لسيطرة قوات الدفاع الوطني بريف القامشلي الشرقي، مما أدى إلى مقتل شخص من إحدى العوائل وجرح 8 آخرين، جرى إسعافهم إلى مشفى السلام بمدينة القامشلي.

المرصد السوري أشار في ال 5 من فبراير / شباط الجاري، إلى أن 5 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة، جراء مشاجرة بين عائلتين في قرية تل آذان التابعة لناحية تل براك ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية بريف الحسكة، وذلك بسبب خلاف عشائري، وتنتسب إحدى العائلتين إلى فخذ السويفات والأخرى إلى فخذ المنيخات التابعين لعشيرة العلي، بينما تدخل وجهاء وشيوخ العشائر لإنهاء التوتر في القرية.

وكان المرصد السوري قد وثّق، في 25 يناير/كانون الثاني، مقتل مواطن من عشيرة الشرابين، نتيجة مشاجرة عشائرية تطورت لسحب الأسلحة، بين عشيرة البومسلم وعائلة من الأغوات في حي غويران بالحسكة.

كما أصيب مواطن بجروح بليغة نتيجة تلك الاشتباكات، تم نقله إلى مشافي المدينة، دون معرفة الأسباب.