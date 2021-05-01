قتيل وجرحى جراء خلاف مسلح بين عائلتين ضمن مناطق نفوذ الأتراك بريف حلب الشرقي

محافظة حلب: اندلعت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة بين عائلتين في قرية تل شعير بريف مدينة جرابلس، شرقي حلب، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، من المنطقة، فإن الاشتباكات أسفرت عن مقتل رجل مسن، بالإضافة إلى سقوط جرحى من كلا العائلتين، حيث تدخلت الشرطة العسكرية، وفرضت حظرًا للتجول في القرية، وسط معلومات عن سقوط جرحى أيضا من عناصر “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا.

وفي 28 أبريل/نيسان المنصرم، رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في مدينة جرابلس، قيام مسلحين مجهولين باستهداف اثنين من مقاتلي “الفصائل الموالية لأنقرة” في المدينة، بالأسلحة الرشاشة، الأمر الذي أدى لمقتلهما على الفور، قبل أن يلوذوا المهاجمين بالفرار، وجرت العملية قبيل مغيب شمس اليوم الأربعاء.