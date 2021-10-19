قتيل وجرحى في اشتباكات بين ميليشيات موالية لإيران ومسلحين موالين للنظام في ريف دير الزور

محافظة دير الزور: قُتل عنصر وأصيب آخرون، اليوم، جراء اشتباكات عنيفة بين الميليشيات الموالية لإيران من جهة، والمسلحين الموالين لقوات النظام من جهة أخرى، في بلدة العشارة شرقي دير الزور.

وفي سياق ذلك، أرسلت قوات الدفاع الوطني في الميادين بريف دير الزور، تعزيزات عسكرية إلى بلدة العشارة، وسط توتر أمني يسود البلدة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، قبل ساعات، اندلاع اشتباكات بالأسلحة بين عناصر من قوات “الدفاع الوطني” التابعة للنظام من جهة، ومسلحين من الميليشيات الموالية لإيران من جهة أُخرى داخل مدينة العشارة بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة الأسباب.