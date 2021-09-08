قتيل وجرحى في اشتباكات فصائلية ضمن مناطق نبع السلام في ريف الحسكة 

محافظة الحسكة: قتل عنصر من فيلق الشام المقرب من المخابرات التركية على يد عناصر من فرقة الحمزة، بسبب خلاف على أموال، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الرساشة ما بين عناصر من فرقة الحمزة وآخرين من فيلق الشام، في مدينة رأس العين “سري كانيه” في ريف الحسكة.

كما أصيب الأمني العام في فرقة الحمزة بالاضافة إلى إصابة عنصر من فيلق الشام.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، في 4 أيلول، حادثة جديدة من حوادث الفوضى والانفلات الأمني ضمن منطقة مايعرف بـ” نبع السلام” الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها، حيث أُغتيل مواطن من أبناء بلدة محكان بريف دير الزور على يد مسلحين مجهولين في مدينة رأس العين/سري كانيه بريف الحسكة.

وفي الـ 29 من آب/أغسطس المنصرم، أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من منطقة “نبع السلام” بأن عنصر منضوي في صفوف “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، أقدم على قتل شخص يعمل في مجال تهريب البشر إلى تركيا، وذلك من خلال إطلاق النار عليه في قرية الشوكان التابعة لناحية سلوك شمالي الرقة، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن خلاف على تقاسم أموال التهريب نشب بين المهرب وعنصر “الجيش الوطني” تطور بينهما ليقدم الأخير على إطلاق النار على المهرب، مما أدى لمقتله على الفور.