قتيل وجرحى في انفجار استهدف سيارة لفصيل “السلطان مراد” بريف حلب الشمالي

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد ظهر اليوم السبت انفجار عبوة ناسفة بسيارة تابعة لفصيل “السلطان مراد”، وذلك على طريق مخيم شمارخ شمال مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين بجراح.

ووثق المرصد السوري صباح اليوم، مقتل 3 عناصر من فرق “الهندسة” التابعة لـ “شرطة الباب” بريف حلب الشمالي الشرقي، وذلك جراء انفجار عبوة ناسفة بعد أن قاموا بتكفيكها في مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة فصائل غرفة عمليات “درع الفرات”.

ووثق المرصد السوري في 5نوفمبر/تشرين الثاني، مقتل قيادي عسكري في فيلق الشام الموالي لتركيا وأصيب والده بجروح خطيرة، جراء انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة بالقرب من المجلس المحلي لمدينة الباب ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي.