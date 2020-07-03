قتيل وجرحى في انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مدرسة في حي الأشرفية في مدينة عفرين الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين.

ورصد المرصد السوري في 25 حزيران الفائت، مقتل مدني يعمل مسؤولا عن المكاتب العقارية في مدينة الباب شمال شرق حلب، بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحان مجهولان قبل أن يلوذا بالفرار على دراجة نارية كانا يستقلانها.

ورصد المرصد السوري انفجار عبوة ناسفة في قرية تل البطالة في ريف حلب الشمالي، اقتصرت الأضرار على المادية فقط.

كما عثر الأهالي اليوم، على جثة شخص مقتول في منطقة جنديرس بريف عفرين شمال غرب حلب، دون التعرف على هوية الشخص المقتول.