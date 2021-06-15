قتيل وجرحى في جولة جديدة من القصف البري على جبل الزاوية جنوبي إدلب

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في منطقة “بوتين-أردوغان”، تجدد القصف البري صباح اليوم الثلاثاء من قبل قوات النظام والميليشيات التابعة لروسيا على الريف الإدلبي، حيث جرى استهداف كل من البارة وكنصفرة وفليفل ومعرزاف بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لمقتل شخص وسقوط جرحى في معرزاف بعد استهداف منزل بشكل مباشر، على صعيد متصل، تعرضت مناطق في قرية العنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، لقصف صاروخي من قبل قوات النظام، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى أن حركة أحرار الشام الإسلامية استهدفت بالقذائف الصاروخية، مناطق في مدينة سلمى الخاضعة لنفوذ قوات النظام بريف اللاذقية الشمالي، ومعسكر جورين بريف حماة الغربي أيضاً، وسط قصف بري مكثف نفذته فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” على مواقع لقوات النظام في محاور ضمن ريف إدلب الجنوبي وقرب اتستراد حلب – دمشق الدولي شرقي إدلب، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، في حين قصفت قوات النظام مناطق في محيط كفرنوران غربي حلب، ومناطق أخرى في جبل الزاوية جنوبي إدلب.