قتيل وجرحى في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بريف حلب الغربي

أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، في ريف حلب الغربي، بحدوث شجار مسلح بين عائلتين اثنتين من أهالي بلدة عينجارة غربي حلب، وذلك قرب معبر دارة عزة في المنطقة، الأمر الذي أدى لسقوط قتيل وسقوط جرحى، قبل أن تقوم الفصائل العسكرية في المنطقة هناك بالتدخل وفض النزاع بين الطرفين، وسط توتر متواصل حتى اللحظة.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، خلال الساعات الفائتة، أن رجل من أبناء بلدة سرمين الواقعة على بريف إدلب الشرقي، أطلق النار من سلاحه الفرد على أفراد من عائلة طليقته مما تسبب بمقتل ثلاثة من أفراد العائلة وإصابة شخص بجروح خطيرة، ووفقًا بمصادر المرصد السوري، فإن الخلاف سببه “أحقية حضانة الطفل” بعد طلاق الزوجين حيث ذهب أفراد من عائلة الزوج لأخذ الطفل من والدته، وعند رفض عائلتها إعطاء الطفل تطور الخلاف ليقدم والد الطفل على إطلاق النار على أفراد من عائلة طليقته، متسببًا بمقتل ثلاثة منهم وإصابة رابع بجروح خطيرة.