قتيل وجرحى من الفصائل في قصف بري لقوات النظام على مواقعهم بجبل الزاوية.. والفصائل تستهدف تجمعاتها في ريف إدلب

وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، مقتل عنصر وإصابة 3 آخرين من الفصائل المقاتلة، جراء القصف المدفعي والصاروخي الذي نفذته قوات النظام على محاور جبل الزاوية بريف إدلب.

كما قصفت قوات النظام مواقع في “جبل الزاوية”، ومحور كبانة بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وتل واسط والحميدية بسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.

على صعيد متصل، استهدفت الفصائل الجهادية بالمدفعية الثقيلة، تجمعات قوات النظام في قرية الدار الكبيرة بريف إدلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري، قبل ساعات، أن قوات النظام تواصل قصفها الصاروخي على بلدات وقرى واقعة ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف صاروخي يستهدف قرية المصنورة بريف حماة الشمالي الغربي، في حين قصفت “هيئة تحرير الشام” مواقع لقوات النظام على محور المشاريع شمال غربي حماة.