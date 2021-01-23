بوساطة روسية.. الاشتباكات تتوقف في القامشلي.. و6 جرحى من عناصر “الدفاع الوطني” جراء الاشتباكات مع “الأسايش”

عاد الهدوء الحذر إلى أحياء مدينة القامشلي، بعد ساعات من اندلاع الاشتباكات بين قوات الدفاع الوطني و”الأسايش”، بوساطة القوات الروسية.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة 6 عناصر من قوات الدفاع الوطني التابعة لقوات النظام أحدهم بحالة خطيرة، حيث أكدت مصادر المرصد السوري بأنه لا يزال على قيد الحياة حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، قبل قليل، استمرار الاشتباكات في مدينة القامشلي، ما بين قوات الدفاع الوطني التابع للنظام و قوى الأمن الداخلي “الأسايش” التابعة لـ”قسد”، تزامنًا مع نزوح المواطنين إلى مناطق أكثر أمنًا في الأحياء الشمالية من المدينة.

وفي سياق ذلك، أغلقت “الأسايش” الطرق المؤدية لمطار القامشلي وحارة طيّ وحلكو في مدينة القامشلي، واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى مواقع بالقرب من منطقة الاشتباكات.

وكان المرصد السوري قد رصد، قبل قليل، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين عناصر الدفاع الوطني من جهة، وقوى الأمن الداخلي “الأسايش” من جهة أخرى، في حي حلكو بمدينة القامشلي، إثر هجوم الأولى على حاجز لـ”الأسايش”، ما أدى إلى سقوط جرحى من قوات النظام، وسط معلومات عن اعتقالات متبادلة بين الطرفين.

ونشر المرصد السوري، اليوم، أنه لاتزال كل من مدينتي الحسكة والقامشلي، تشهد توتراً يترافق مع استنفار متواصل، حيث تواصل قوى الأمن الداخلي “الأسايش” حصارها للأحياء الخاضعة لسيطرة النظام والتي تتواجد بها المربعات الأمنية في كلتا المدينتين، وذلك لليوم الـ 13 على التوالي، فيما يتم السماح للأهالي بالدخول والخروج من تلك الأحياء سيراً على الأقدام فقط، ووفق مصادر المرصد السوري، لاتزال القوات الروسية تحاول حل الخلاف الحاصل بين “الإدارة الذاتية” لمناطق شمال وشرق سورية من جهة، وقوات النظام من جهة أُخرى، إلا أن تلك المساعي لم تأتي بنتيجة حتى اللحظة.

المرصد السوري أشار في 20 من الشهر الجاري، إلى أن اجتماعات بوساطة روسية جرت بين قوات النظام و”الإدارة الذاتية”، للوصول إلى تفاهمات تنهي التوتر القائم في الحسكة والقامشلي، دون الوصول إلى اتفاق حتى الآن، ووفقًا للمصادر، فإن الإجراءات الأمنية لـ”الأسايش” قرب مواقع قوات النظام وفي المربع الأمني ضمن مدينتي الحسكة والقامشلي لا تزال على وضعها، حيث تعمل “الأسايش” على تضييق الخناق على قوات النظام المتواجدة هناك، لليوم العاشر على التوالي.

وتطالب “الإدارة الذاتية” بفك الحصار عن أهالي الشهباء والأشرفية والشيخ مقصود في حلب، حيث تطوقها قوات الفرقة الرابعة وعناصر المخابرات التابعة للنظام السوري.

وكان المرصد السوري قد رصد أيضاً، مغادرة عدد من العوائل القاطنة قرب خطوط التماس ما بين مناطق تواجد “الأسايش” وقوات النظام في مدينتي الحسكة والقامشلي منازلها، إثر إشاعات تناقلها مجهولون، وخوفاً من اندلاع مواجهات بين الطرفين، يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار “الأسايش” بفرضها لحصار على المربعات الأمنية التي تتمركز بها قوات النظام، والسماح للمدنيين بالدخول والخروج سيراً على الأقدام فقط.