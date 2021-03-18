 قتيل وجرحى من عناصر الشرطة والقوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام في اشتباكات مسلحة مع مسلح في مدينة إدلب 

محافظة إدلب-المرصد السوري لحقوق الإنسان: سمع أصوات اشتباكات مسلحة في مدينة إدلب، مساء اليوم، بين شخص يعتقد بأنه من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، تلاحقه مجموعة عناصر من الشرطة والقوى الأمنية في منطقة شارع الثلاثين بمدينة إدلب، وأسفر الاشتباك عن إصابة مدني كان في موقع الاشتباك بجروح خطيرة ووقوع قتيل وأكثر من جريح من عناصر الشرطة والقوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، إضافة إلى مقتل الشخص الملاحق.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، يرتفع عدد من قضوا في أرياف إدلب وحلب وحماة واللاذقية، منذ 26 نيسان/أبريل 2018 تاريخ بدء تصاعد الفلتان الأمني في المحافظة، إلى 753 هم: مقاتل من الحزب الإسلامي التركستاني وزوجة قيادي أوزبكي وطفل آخر كان برفقتها، والنائب العام ضمن “وزارة العدل” التابعة لما يعرف بـ”حكومة الإنقاذ”، إضافة إلى 227 مدنياً بينهم 24 طفلاً و23 مواطنة، اغتيلوا من خلال تفجير مفخخات وعبوات ناسفة وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم إلقاء الجثث في مناطق منعزلة، و441 عنصراً ومقاتلاً من الجنسية السورية ينتمون إلى “هيئة تحرير الشام” و”فيلق الشام” و”حركة أحرار الشام الإسلامية” و”جيش العزة” وفصائل أخرى عاملة في إدلب، و80 مقاتلاً من جنسيات صومالية وأوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية وأردنية وتركية، اغتيلوا بالطرق ذاتها. كذلك، تسببت محاولات الاغتيال في إصابة عشرات الأشخاص بجراح متفاوتة الخطورة.