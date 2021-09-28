قتيل وجرحى من فرقة المعتصم في اقتتال فصائلي ضمن مدينة رأس العين في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين مجموعتين تابعتين لفرقة المعتصم الموالية لتركيا في مدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، ما أدى إلى مقتل عنصر وإصابة 3 آخرين بعضهم بحالات حرجة.

واستخدم العناصر أثناء الاشتباكات مختلف أنواع الأسلحة، إضافة إلى قواذف “الآربيجي”، حيث وقعت تلك الاشتباكات في الأحياء السكنية، ما أسفر عن حالة خوف وهلع بين المدنيين، في حين حاولت الشرطة العسكرية التدخل لفض الاشتباكات في المدينة.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفادوا، أمس، بأن “الشرطة المدنية” علقت عملها في مدينة رأس العين/ سري كانيه ضمن منطقة “نبع السلام” بريف الحسكة، على خلفية الانتهاكات والتجاوزات المتكررة والمتصاعدة من قِبل عناصر “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، والتي كان آخرها يوم الأحد، بعد قيام مسلحين تابعين لـ “فرقة الحمزة” بالاعتداء على رئيس أحد مخافر الشرطة المدنية في حي المحطة بمدينة رأس العين، حيث أقدم عناصر الفرقة على ضرب رئيس المخفر ومرافقه، ومن ثم قاموا بأخذ سيارته، لأسباب مجهولة، بالإضافة إلى عدم تمكن جهاز الشرطة من محاسبة عناصر “الجيش الوطني” الذين يقومون بتجاوزات متكررة في المنطقة، ووفقًا لنشطاء المرصد السوري، فإن قيادة “الشرطة المدنية” في مدينة رأس العين تجتمع حاليًا مع قيادة “الجندرما” التركية في مبنى قيادة الشرطة.