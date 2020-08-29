قتيل وجرحى من قوات النظام في استهداف مواقعهم بالرشاشات الثقيلة جنوب شرق إدلب

قُتل عنصر من قوات النظام وأصيب 3 آخرين إثر استهداف مواقعهم بالرشاشات الثقيلة، من قبل الفصائل على محور قرية الدانة جنوب شرق إدلب.

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم، هدوءا حذرا ساد قطاعات منطقة “بوتين – أردوغان” لساعات، وذلك بعد قصف صاروخي مكثف تعرضت له مناطق متفرقة من “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي صباح اليوم، حيث قصفت قوات النظام مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل والحلوبة ودير سنبل والبارة واحسم ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، في حين استهدفت فصائل غرفة عمليات “الفتح المبين” بالقذائف الصاروخية، مواقع لقوات النظام في معرة النعمان وكفرنبل وسراقب بريفي إدلب الجنوبي والشرقي.