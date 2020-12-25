قتيل وجرحى من قوات النظام في ريف اللاذقية.. والقصف البري يتجدد على قرى جبل الزاوية وسهل الغاب 

قتل عنصر من قوات النظام وأصيب آخرون، اليوم، جراء الاشتباكات والاستهدافات المتبادلة مع الفصائل المقاتلة والإسلامية، على محور عين عيسى بجبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي.

وفي سياق ذلك، قصفت قوات النظام، قرى سلور وقره عمر ومواقع أخرى في جبل التركمان، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في موقع عسكري للفصائل.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام بلدة كنصفرة وقرى سفوهن والفطيرة في جبل الزاوية بريف إدلب، ومحاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة، بين الفصائل من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، على محاور ترنبة شرقي إدلب والفوج 46 غربي حلب، في حين جددت قوات النظام قصفها البري على مناطق في جبل الزاوية وسهل الغاب وجبال اللاذقية، كما جددت الفصائل قصفها على مواقع قوات النظام في ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.

ونشر المرصد السوري أن قوات النظام جددت قصفها الصاروخي صباح اليوم الجمعة، على مناطق في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، كما قصفت مناطق في الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وفليفل ضمن ريف إدلب الجنوبي، فيما شهدت محاور التماس في جبل الزاوية وسهل الغاب استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل، بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة.