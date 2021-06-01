قتيل و3 جرحى في انفجار مفخخة قرب حاجز للأسايش شرقي الحسكة

محافظة الحسكة: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب من حاجز الغزل التابع لقوى الأمن الداخلي “الأسايش” شرق مدينة الحسكة، ما أدى لمقتل مدني وإصابة 3 آخرين على الأقل بجراح متفاوتة، بالإضافة لأضرار مادية في المنطقة، يذكر أن المنطقة هناك تنشط فيها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا منذ شهر تموز/يونيو 2018 وحتى يومنا هذا، ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 757 شخصاً.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ 265 مدنياً، من بينهم 17 طفل و11 مواطنة في دير الزور والحسكة والرقة ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 488 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط مئات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.