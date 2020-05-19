قتيل و4 جرحى في اشتباكات وسط مدينة عفرين.. والعثور على جثة مسن كردي بعد فقدانه منذ اسبوع

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قتل مواطن وأصيب 4 آخرين بينهم أطفال، اليوم، نتيجة اشتباكات بالأسلحة بين عناصر من الجبهة الشامية من جهة ومهجرين من ريف دمشق وسط مدينة عفرين.

على صعيد آخر، عثر اليوم على جثة رجل طاعن بالسن من قرية كوران التابعة لناحية جنديرس، غارقا في النهر، بعد فقدانه لمدة ستة أيام.

وكان مسلحين مجهولين اغتالوا نازحا من ريف إدلب، مساء اليوم، على طريق كفرغان-كفرشوس شرق مدينة اعزاز الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، محاولة اغتيال ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بالريف الحلبي، حيث أقدم مجهولون على إطلاق النار باتجاه عنصر من “الشرطة العسكرية” في قرية الكندرلية بريف مدينة الباب شمال شرق حلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.