قتيل و5 جرحى في اشتباكات بين عناصر فصيل موال لتركيا غرب عفرين

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، اشتباكات عنيفة بين مجموعتين من عناصر أحرار الشام الموالية لتركيا، في ناحية جنديرس غرب عفرين.

ووفقا لمصادر المرصد السوري، فإن الاشتباكات اندلعت في شارع يلانقوز، أسفرت عن وقوع قتيل وأكثر من 5 جرحى على الأقل بإصابات خطيرة تم نقل بعضهم إلى المشافي التركية.

وداهم عناصر من الشرطة العسكرية والمدنية مدعومين بقوة عسكرية، في 4 حزيران/يونيو، مخيما للنازحين في بلدة ترحين شمال حلب، بحثا عن مطلوبين من عائلتين نازحتين من السفيرة في ريف حلب.

وشهدت البلدة، اشتباكات بين المسلحين من العائلتين في مخيم ترحين في ريف مدينة الباب شرق حلب، أسفرت عن مقتل شاب وإصابة آخر، وسط استمرار التوتر في المنطقة.