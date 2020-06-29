قتيل و5 جرحى من “القوات الرديفة” لقوات النظام في استهداف سيارة عسكرية تقلهم في شرق حماة

قتل عنصر في “القوات الرديفة” التابعة لقوات النظام وأصيب 5 آخرين، اليوم، جراء انفجار لغم أرضي بسيارة عسكرية تقلهم قرب سد أبو الفياض شرق إثريا في ريف حماة الشرقي.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار الفائت من العام 2019، وحتى يومنا هذا، إلى ما لا يقل عن 576 قتيلا من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ127 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز و11 من الرعاة بالإضافة لمواطنة في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 212 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.