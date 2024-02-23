قتيل و8 إصابات في انفجار صهريج لنقل المازوت تابع لميليشيا “القاطرجي” بريف دير الزور الغربي

محافظة دير الزور: أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بانفجار صهريج لنقل المازوت تابع لميليشيا “القاطرجي” كان أمام أحد منازل المدنيين في قرية البغيلية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الغربي، مما أدى لمقتل شخص وإصابة 8 آخرين بحروق نقلوا على إثرها إلى المشفى لتلقي العلاج.

وفي 22 شباط الجاري، عثر أهالي على جثة شاب عشريني مقتول بعيارات نارية في مناطق متفرقة من جسده، داخل إحدى الغرف مسبقة الصنع في قرية الطواطحة شرقي دير الزور ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن صديقه فتح عليه النار من سلاح حربي كان بحوزته.