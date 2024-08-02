قدرها 500 ألف ليرة.. “الحرس الثوري” الإيراني يقدم مكافأة مالية لعناصره في البوكمال لتعزيز ولائهم

قدرها 500 ألف ليرة.. “الحرس الثوري” الإيراني يقدم مكافأة مالية لعناصره في البوكمال لتعزيز ولائهم

محافظة دير الزور: أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المسؤول الأمني الجديد لدى ميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني في مدينة البوكمال، المدعو “الحاج أبو علي فجر الدين”، أصدر قراراً بصرف منحة مالية لجميع العناصر تبلغ 500 ألف ليرة سورية.

ووفقاً للمصادر، فسيتم توزيع هذه المكافأة لمرة واحدة من “مكتب الذاتية” التابع للميليشيا في حي الهجانة بالمدينة، وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع العناصر على الاستمرار في تنفيذ المهام العسكرية والامتثال للتدريبات.

يُذكر أن “الحاج أبو علي فجر الدين” تم تعيينه كمسؤول عام عن قاطع البوكمال أواخر تموز الماضي بأوامر من “الحاج أبو مهدي”، إيراني الجنسية.

وأخلت الميليشيات الإيرانية أمس المقرات التابعة لها في مدينة البوكمال على الحدود السورية – العراقية، ونقلت عربات تحمل راجمات صواريخ من المدينة باتجاه جهة مجهولة، وسط تأهب أمني شديد.