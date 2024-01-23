“قد أعذر من أنذر”.. بيان لوجهاء مدينة الراعي ضد الفساد والظلم بمناطق “الحكومة السورية المؤقتة” بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: تجمع عدد من وجهاء مدينة الراعي بريف حلب الشمالي، وأصدروا بيانا ضد الفساد والظلم المستشري، والرشاوى داخل المؤسسات التابعة لـ”الحكومة المؤقتة” في الشمال السوري وقالوا إنه أمر لايمكن السكوت عنه “على حد وصفهم” ختموا البيان بـ” قد أعذر من أنذر” في إشارة منهم للتبرؤ من ردود الفعل التي قد تنتج منهم إزاء المذكور آنفا، وأكدوا وقوفهم مع إخوتهم في خيمة طوفان المحرر بمدينة الباب.

ويأتي ذلك في ظل الفساد القائم، والفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد السوري في 14 كانون الثاني الجاري إلى أن عناصر جهاز الشرطة العسكرية الموالية لتركيا قمعوا مظاهرة شعبية شارك فيها العشرات من المواطنين في مدينة الباب ضمن منطقة “درع الفرات” بريف حلب الشرقي، ومنعهم من الوصول إلى دوار الشهيد “أبو غنوم” في المدينة، حيث طالب المتظاهرون بتخفيض أسعار الخدمات وزيادة الرواتب ومحاربة الفساد ووضع حد للفوضى العارمة في المنطقة وانتشار السلاح ومكافحة المخدرات، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات عديدة منها “الماء مطلبنا نحن في حالة تصحر”، بينما نصب المتظاهرون خيمة للاعتصام وقطعوا دوار الشهيد “أبو غنوم” وسط استياء شديد نتيجة تدهور الواقع المعيشي والأمني في المنطقة.