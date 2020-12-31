قذائف الفصائل تقتل عنصر من قوات النظام في سهل الغاب.. والقصف الصاروخي يتجدد على جبل الزاوية

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مقتل عنصر في قوات النظام جراء سقوط قذائف صاروخية، أطلقتها الفصائل على قرية البركة الخاضعة لسيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها في سهل الغاب شمال غربي حماة، على صعيد متصل جددت قوات النظام قصفها البري على أماكن في جبل الزاوية جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد صباح اليوم، قصفاً مدفعياً لقوات النظام استهدف قريتي الزقوم وقليدين بسهل الغاب في ريف حماة

الشمالي، تزامناً مع استهداف الفصائل لتجمعات قوات النظام والمسلحين الموالين لها في المنطقة ذاتها.

وشهدت أجواء ريف إدلب وجبل الزاوية تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع، تزامناً مع تحليق طائرة حربية روسية في أجواء المنطقة.