قذائف صاروخية تستهدف مدينة عفرين وتتسبب بمقتل وجرح 5 أشخاص

محافظة حلب: رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبيل مغيب شمس اليوم الجمعة، سقوط قذائف صاروخية على مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل غرفة عمليات “غصن الزيتون” بريف حلب الشمالي الغربي، حيث سقطت نحو 10 قذائف صاروخية على طريق معراتة ومنطقة الاتستراد الجديد في المدينة، مصدرها مناطق انتشار قوات النظام والقوات الكردية شمالي حلب، الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص وإصابة 4 آخرين بجراح متفاوتة.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، إلى سقوط عدة قذائف مدفعية عند أطراف قرية الباسوطة في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، دون تسجيل إصابات، ووفقًا لمصادر محلية فإن القذائف انطلقت من مواقع تسيطر عليها القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي.