قذائف قوات النظام الصاروخية تستهدف بلدات وقرى ضمن ريف إدلب الجنوبي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام، على مناطق في بلدات وقرى الفطيرة وكنصفرة وسفوهن وبينين والرويحة الواقعة بريف إدلب الجنوبي، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري نشر أمس، أن قوات النظام جددت قصفها على الريف الإدلبي، مستهدفة بقذائف المدفعية مناطق في بلدات وقرى سفوهن والفطيرة وكفرعويد وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، ولا معلومات عن إصابات، وسط تحليق لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة.