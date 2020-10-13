قذائف قوات النظام الصاروخية تطال بلدات في جبل الزاوية.. والفصائل ترد باستهداف كفرنبل وحزارين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، تجدد القصف الصاروخي على منطقة “بوتين – أردوغان”، حيث استهدفت قوات النظام بالقذائف الصاروخية، أماكن في الفطيرة وسفوهن والبارة وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت الفصائل مواقع لقوات النظام في كفرنبل والملاجة وحزارين جنوبي إدلب، ولا أنباء عن إصابات إلى الآن.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات النظام البرية، مساء اليوم، طال مناطق الفطيرة وكنصفرة والبارة في “جبل الزاوية” بريف إدلب الجنوبي، ولم ترد معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.