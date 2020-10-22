قذائف قوات النظام الصاروخي تطال بلدات وقرى ضمن جبل الزاوية وسهل الغاب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، قصفاً صاروخياً متجدداً تنفذه قوات النظام على منطقة “بوتين – أردوغان”، مستهدفة أماكن في الزيارة بسهل الغاب شمال غربي حماة، وأماكن أخرى في الفطيرة وكنصفرة والسفوهن ضمن جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن إصابات إلى الآن.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى إصابة عدد من الأهالي جراء القصف البري الذي نفذته قوات النظام على بلدة البارة بجبل الزاوية، على صعيد متصل، قصفت قوات النظام البرية قرى سفوهن والفطيرة وفليفل ومحاور القتال في ريف إدلب الجنوبي، وتمكنت الفصائل من قنص عنصر من قوات النظام على محور الدار الكبيرة بريف حلب الغربي.