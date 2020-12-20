قذائف قوات النظام تخرق الهدوء الحذر ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على مناطق التماس بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية، ما دون ذلك يسود الهدود الحذر عموم منطقة “بوتين – أردوغان” وذلك منذ مساء الأمس وحتى اللحظة.

وكان المرصد السوري وثق يوم أمس، مقتل عنصر من الفصائل المقاتلة بقصف قوات النظام على محاور ريف إدلب، على صعيد متصل، استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة محاور بلدة آفس شرقي إدلب، وقصفت الفصائل بالمدفعية الثقيلة تمركزات قوات النظام والمسلحين الموالين لها على محاور جبل الزاوية جنوبي إدلب.