قذائف مجهولة تستهدف محيط القاعدة الأمريكية في حقل غاز “كونيكو” بريف دير الزور

محافظة دير الزور-المرصد السوري لحقوق الإنسان:

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بسقوط عدة قذائف هاون مجهولة المصدر، ظهر اليوم، في محيط القاعدة الأمريكية في حقل “كونيكو للغاز” في ريف دير الزور الشرقي، دون وقوع إصابات.

وكان عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، أطلقوا الرصاص العشوائي، صباح اليوم، باتجاه نقاط “قسد” قرب القاعدة الأمريكية في الضفة الشرقية لنهر الفرات جنوب حقل الغاز “كونيكو” في ريف دير الزور دون وقوع خسائر بشرية.