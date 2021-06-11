قذائف مدفعية تسقط على قرية ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا في ريف عفرين

محافظة حلب: سقطت عدة قذائف مدفعية عند أطراف قرية الباسوطة في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي، دون تسجيل إصابات، ووفقًا لمصادر محلية فإن القذائف انطلقت من مواقع تسيطر عليها القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي.

وكان نشطاء المرصد السوري قد رصدوا، مساء اليوم الجمعة، اشتباكات متقطعة وقصف متبادل بقذائف الهاون، بين القوات الكردية من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، على جبهة مرعناز بريف حلب.

وفي سياق ذلك، قصفت الفصائل الموالية لتركيا قرية زرناعيت وأطراف مدينة تل رفعت وأطراف قرية دير جمال وقرية الزيارة بالإضافة الى طريق الواصل بين قرية دير جمال وتل رفعت، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.