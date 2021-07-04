قذيفة مدفعية تستهدف نقطة تركية.. والقوات التركية والفصائل يقصفان مواقع قوات النظام و”قسد” في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: سقطت قذيفة مدفعية داخل نقطة عسكرية تركية في قرية علي سعيد ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، ما أدى لإصابة عدد من العناصر، وسط معلومات عن وقوع قتلى من القوات التركية.

وفي سياق ذلك، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، مواقع قوات النظام و”قسد” في ريف بلدة أبو راسين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، مساء أمس، قصفًا مدفعيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على ريف ناحية أبو راسين (زركان) بريف الحسكة، حيث سقطت عشرات القذائف على مواقع في قرى تل حرمل ونويحات محطة وقود الشيخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.