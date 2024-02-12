قذيفة مدفعية تستهدف وسط نقطة تركية في ريف إدلب وتصيب عنصرين من القوات الرديفة

سقطت قذيفة مدفعية وسط النقطة التركية في قرية مجارز بريف إدلب الشرقي، مما أدى إلى إصابة عنصرين سوريين من قوات الرديفة المتواجدين داخلها.

وقصفت قوات النظام محيط مدينتي سرمين وبنش بالمنطقة ذاتها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

واستهدفت مسيرة أطلقت من جانب قوات النظام، تجمعا للدراجات النارية قرب مفرق قرية الشيخ سنديان في أقصى ريف إدلب الغربي، مما أدى لمقتل 4 من فصائل غرفة عمليات الفتح المبين وإصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة، وسط معلومات عن مفقودين من المدنيين.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن قوات النظام قصفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ، محيط النقاط التركية في بلدة النيرب شرق مدينة إدلب.

كما طال القصف الصاروخي أحياء سكنية بمدينتي سرمين وأريحا بريف إدلب.