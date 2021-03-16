قرب الحدود السورية – العراقية غربي الفرات.. أجهزة النظام الأمنية تضيق الخناق على الشبان بحجة “الخدمة الإلزامية” وتدفعهم للتجنيد ضمن الميليشيات الموالية لإيران

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان من مناطق النفوذ الإيراني بريف دير الزور الشرقي عند الضفاف الغربية لنهر الفرات، بأن أجهزة النظام الأمنية تواصل حملتها الأمنية في المدن الرئيسية وهي البوكمال والميادين وريفهما والمستمرة منذ 10 أيام، بغية سوق الشبان إلى “الخدمة الإلزامية”، حيث تقوم بنصب حواجز مؤقتة “طيارة” وتنفيذ مداهمات واعتقالات، ووفقاً لمعلومات المرصد السوري فإن أجهزة النظام الأمنية اعتقلت نحو 105 شبان خلال الأيام هذه، وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن الشبان يحاولون التواري عن الأنظام للتخلف عن الخدمة فيما قالت مصادر بأن هذه الحملة هدفها الرئيسي هو تحويل بوصلة الشبان ودفعهم للانخراط ضمن الميليشيات الموالية لإيران من خلال هذه الحملات، حيث أن التجنيد ضمن تلك الميليشيات أفضل بالنسبة لهم من الذهاب إلى “جيش الوطن” نظراً للإغراءات المادية والامتيازات قياساً بالخدمة في “الجيش”.

وكان المرصد السوري أشار في 20 شباط/فبراير، إلى أن “الشرطة العسكرية” التابعة لقوات النظام تواصل حملتها في التجنيد الإلزامي بغوطة دمشق الشرقية، وذلك من خلال استمرارها بنشر الحواجز المؤقتة على الطرقات الفرعية والرئيسية وإيقاف المارة واعتقال المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والمطلوبين للخدمة الاحتياطية، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن عناصر النظام استهدفوا خلال الأيام الأخيرة المنصرمة، طوابير الانتظار على أفران الخبز، في مناطق سقبا وجسرين وحمورية وكفربطنا وحزة، واعتقلوا 57 شاباً من المطلوبين