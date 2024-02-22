قرب طريق غير شرعي.. أجهزة النظام الأمنية تعتقل 3 شبان عند الحدود مع لبنان

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، منتصف شباط، شابا في العقد الثالث من العمر ينحدر من قرية مردك بريف السويداء، أثناء محاولته الدخول إلى لبنان بطريقة غير شرعية من جهة حمص، دون معرفة مصيره حتى اللحظة.

كما أوقفت أجهزة النظام السوري الأمنية شابين في العقد الثاني من العمر، أثناء ذهابهما إلى لبنان بطريقة غير شرعية عن طريق حمص، بحجة حملهما مبلغ 200 دولار أمريكي، دون معرفة مصيرهما منذ 5 شباط الحالي.

وتواصل عصابات مسلحة تابعة للمدعو “شجاع العلي” المقرب من حزب الله اللبناني، في عمليات خطف السوريين، مستغلا نفوذه الممتد من حمص صولا إلى الشريط الحدود اللبنانية، مقابل مبالغ مالية كبيرة، بينما ويقابل ذلك، استياء شعبي واسع جراء تلك الممارسات التي تستهتر أرواح المدنيين الراغبين في اجتياز الحدود السورية اللبنانية بحثاً عن حياة أفضل.

وكانت عصابة “شجاع العلي” المقرب من “حزب الله” اللبناني قد أفرجت قبل أيام عن شاب من حي دمر الدمشقي جرى اختطافه قبل أيام في حمص، مقابل فدية مالية مقدارها 400 مليون ليرة سورية أي مايعادل راتب الشهري لـ 1000 ضابط عامل في صفوف قوات النظام.