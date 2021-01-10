قرقاش::” نريد لأنقرة ألا تكون الداعم الأساس للإخوان المسلمين. نريد لأنقرة بأن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية”

قرقاش::” نريد لأنقرة ألا تكون الداعم الأساس للإخوان المسلمين. نريد لأنقرة بأن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية”

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، “نريد أن نقول لتركيا باننا نريد علاقات طبيعية تحترم السيادة بينا وبينها”.

وأضاف قرقاش، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”،:” نريد لأنقرة ألا تكون الداعم الأساس للإخوان المسلمين. نريد لأنقرة بأن تعيد البوصلة في علاقاتها العربية”.

وشدد أنور قرقاش على أنه “لا يوجد لدينا أي سبب لكي نختلف مع تركيا، فلا توجد مشكلة. ونرى اليوم ان المؤشرات التركية الأخيرة مثل الانفتاح مع أوروبا مشجعة”.

وأضاف أن هناك “تحسسا في المنطقة كبيرا من دور الإخوان المسلمين وتحريضهم وتبني هذه المجموعة هو ليس في صالح علاقات تركيا العربية”.

المصدر :سكاي نيوز عربية