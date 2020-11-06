“قسد” تتسلل نحو مواقع الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشرقي بالتزامن مع قصف بري عنيف على محاور القتال

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس الباب العسكري التابع لـ”قسد” من جهة أخرى، تزامناً مع تسلل مجموعات للأخيرة على مواقع الفصائل الموالية لتركيا، على محور توخار كبير جنوبي جرابلس، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وكانت القوات التركية المتمركزة في قرية الياشلي والشيخ ناصر بريف حلب الشرقي قد قصفت، في 26 تشرين الأول الفائت، قرى جبلة الصيادة وكورهيوك والكاوكلي في ريف منبج شرقي حلب، تزامناً مع اشتباكات بالرشاشات المتوسطة والثقيلة بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، وقوات مجلس منبج العسكري التابع لقسد مع قوات النظام المتمركزة على تلك المحاور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت القوات التركية، في 24 أكتوبر/تشرين الأول الفائت، قد قصفت بعدة قذائف مواقع في خط الساجور ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري التابع لقسد بريف حلب الشرقي.

وقصفت أيضاً، قريتي هوشرية توخار وعون الدادات ضمن مناطق نفوذ مجلس الباب العسكري التابع لـ”قسد”، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.