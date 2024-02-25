“قسد” تتصدى لهجوم مسلحين محليين على نقاط عسكرية شرقي دير الزور

محافظة ديرالزور: هاجم مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة نقاط تابعة لـ”قسد” بالقرب من ساقية الجمعية القديمة أقصى شمال غرب بلدة الحوايج من جهة مدينة الشحيل شرقي ديرالزور، ودارت اشتباكات عنيفة بين المهاجمين وعناصر “قسد”، دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان المرصد السوري قد رصد يوم أمس إقدام عناصر من قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين ضمن نقاط عسكرية لهم على ضفة نهر الفرات الشرقية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، على إطلاق النار باتجاه مسلحين محليين في الضفة المقابلة لنهر الفرات من جهة بلدة بقرص ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وذلك أثناء محاولتهم العبور باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.