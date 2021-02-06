قسد تتمكن من إسقاط طائرة استطلاع تركية في أجواء عين عيسى شمالي الرقة

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات سوريا الديمقراطية، تمكنت صباح اليوم السبت، من إسقاط طائرة استطلاع تركية كانت تحلق في أجواء الريف الغربي لبلدة عين عيسى، شمالي الرقة، حيث سقطت الطائرة بعد استهدافها من قبل قسد.

وكان المرصد السوري رصد مساء أمس، قصفاً صاروخياً نفذته قوات سوريا الديمقراطية، استهدف تجمعات القوات التركية في 3 قواعد عسكرية تنشئها قرب طريق الـ”m4″، إضافة إلى قاعدة معلق في ريف عين عيسى شمالي الرقة.

كما أشار المرصد السوري أمس، إلى إنشاء القوات التركية 3 قواعد عسكرية قرب طريق الـ”m4″ بريف عين عيسى شمالي الرقة، ليرتفع عدد القواعد العسكرية قرب خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية إلى 10، في كل من قرية معلق المقابلة لناحية عين عيسى، وأخرى مقابل استراحة صقر غربي عين عيسى بـ2 كيلو متر، وقاعدة في قرية الصيدا شمال عين عيسى، وقاعدة أخرى مقابل استراحة النخيل شرقي الناحية بـ2 كيلو متر، وبالقرب من قرية جهبل، وقاعدتين تبعدان نحو 4 كيلو متر عن مركز ناحية عين عيسى.